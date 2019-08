L'Ajuntament de Barcelona investiga si guàrdies urbans van discriminar dos migrants

Hoy en la playa, dos inmigrantes durmiendo como hacemos muchos, los sacan de la playa diciendo el agente de la @guardiaurbana 7211 que la playa es para personas.#noracismo pic.twitter.com/HzLldvDyRE — Gerocultora de Sant Esteve de les roures (@Conxi_RS) July 30, 2019

Lo que describes, de confirmarse, es inaceptable por parte de un funcionario público. Lo he trasladado a la autoridad competente para que sea investigado — Ada Colau (@AdaColau) July 31, 2019

L'Ajuntament de Barcelona ha obert una investigació per aclarir si agents de la Guàrdia Urbana van tractar de manera discriminatòria a immigrants que dormien a la platja de la ciutat, han explicat fonts del consistori a Europa Press. Dimarts, una usuària de Twitter va publicar un vídeo en aquesta xarxa social en què es pot veure a diversos agents de la Guàrdia Urbana registrant a uns joves que estaven a la platja.La usuària va dir en un tuit que es tractava de dos immigrants dormint i que un agent de la Urbana li va dir que els feien fora de la platja perquè "la platja és per a persones". L'alcaldessa de Barcelona, ​​Ada Colau, va respondre el dijous a través de la mateixa xarxa social a aquest vídeo: "El que descrius, si es confirma, és inacceptable per part d'un funcionari públic. Ho he traslladat a l'autoritat competent perquè sigui investigat ".Les fonts de l'Ajuntament ja citades han afirmat que l'assumpte s'ha traslladat "a l'autoritat competent perquè sigui investigat".

