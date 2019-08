Carles Puyol, de nou al Barça?

El mític capità del Barça Carles Puyol podria tornar al club de la seva vida. Però no ho faria vestint de curt, sinó com a director esportiu. Segons ha informat Mundo Deportivo , el club ha ofert aquest càrrec de Puyol després de l'adeu de Pep Segura. L'exblaugrana ja tindria experiència en el càrrec, ja que va ser el segon d'Andoni Zubizarreta quan l'exporter va ocupar el càrrec.El club considera que Puyol té el coneixement necessari de l'entitat, de l'equip i del mercat i que podria ser un líder de garanties des dels despatxos. Amb aquesta proposta, la Junta Directiva continua amb la seva estratègia d'incorporar exfutbolistes en llocs clau de l'entitat. Ara com ara ja hi ha ERic Abidal com a secretari tècnic, Patrick Kluivert com a responsable del planter i Víctor Valdés dirigint el Juvenil A.Un escenari ideal, a ulls de molts culers, seria amb Gerard Piqué de president, Xavi d'entrenador del primer equip i Puyol a la direcció esportiva. Per a això, però, encara hauran de passar uns anys. Ara bé, seria possible? En una entrevista a TV3, l'excapità va tirar pilotes fora. "T'ho imagines? Creus que ho faríem bé? No ho sé... Ens votaries?", aquesta va ser la resposta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor