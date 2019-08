Vamos a necesitar más máscaras para todos. 34,355,956 hogares en el mundo vieron #LCDP3 en la primera semana tras el estreno, y no podemos estaros más agradecidos por formar parte de la banda. 👺 pic.twitter.com/bo4EW3LYK6 — La Casa de Papel (@lacasadepapel) August 1, 2019

La casa de papel rebenta tots els rècords. Més de 34 milions de persones ja han vist la tercera temporada de la popular sèrie de Netflix quan tot just fa dues setmanes que es va estrenar. Segons el mitjà especialitzat Variety, els 34.355.956 usuaris que han vist la sèrie suposen el millor registre global en la primera setmana d'una sèrie de Netflix en un idioma que no sigui l'anglès. "Necessitarem més màscares per tothom", ha dit el perfil oficial de La casa de papel a través de Twitter.El mateix mitjà ha assegurat que la tercera teporada de la sèrie va trencar el rècord absolut de la producció més vista de Netflix en la seva primera setmana, incloent també pel·lícules i sèries en anglès, en països com Espanya, França, Itàlia, Argentina, Brasil, Xile i Portugal. Segons la plataforma de continguts en streaming, més de 24 milions d'usuaris van veure la nova temporada sencera durant la primera setmana.

