La proposta de Trablisa per intentar aturar la vaga dels vigilants de l'aeroport del Prat

Els responsables de l'empresa Trablisa s'han compromès a fer una nova oferta als treballadors per intentar aturar la vaga indefinida de vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat que començarà el 9 d'agost, segons han explicat a l'ACN fonts de la plantilla. És el resultat de la reunió que ambdues parts han mantingut durant prop de vuit hores aquest divendres a la seu dels Serveis Territorials del Departament de Treball. L'empresa presentarà la nova proposta en una pròxima reunió que ambdues parts mantindran a la mateixa seu el 7 d'agost a partir de les deu del matí. Les mateixes fonts, però, han considerat que la proposta no té cap credibilitat, perquè l'empresa ja els ha anunciat que no inclourà millores econòmiques.El clima de diàleg entre les dues parts està enrarit pel fet que la companyia adjudicatària dels controls de seguretat de l'aeroport del Prat fins al 31 de maig de l'any vinent, hagi denunciat als jutjats socials de Barcelona l'aturada i hagi presentat un conflicte col·lectiu a la Generalitat al·legant que és "il·legal" i "trenca la bona fe negociadora".A més, els representants dels treballadors acusen la concessionària de mentir i subratllen que incompleix el conveni col·lectiu i el laude dictat pel Consell de Ministres l'agost del 2017 per posar punt i final al conflicte obert amb l'anterior adjudicatària, Eulen.Els empleats asseguren que no es respecta la paritat en els llocs de feina ni les rotacions de plantilla per compartir les feines més dures. També demanen més descansos i rotacions per fer front a l'augment de feina que, segons ells, hi ha hagut en els darrers anys. I reclamen un increment salarial d'un euro a l'hora i que se'ls garanteixi una plaça de pàrquing gratuïta, entre d'altres demandes.

