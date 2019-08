L'Estat invertirà 129 milions en millorar l'AP-7 entre Alacant i Salou quan n'assumeixi la gestió

L'Estat licitarà quatre contractes vinculats a serveis i millores a l'AP-7 en el tram entre Salou (Tarragonès) i Alacant (País Valencià) que es realitzaran a partir de l'1 de gener del 2020, quan està previst que n'assumeixi la gestió. L'import total és de 129 milions d'euros, dels quals quasi 30 fan referència al tram que afecta la demarcació de Tarragona, entre Salou i el límit amb el País Valencià. En els contractes es preveu també la subrogació del personal que actualment desenvolupa les tasques de conservació de la via.Segons ha explicat el govern espanyol, els contractes de serveis per a l'execució de les operacions de conservació i explotació tenen per objectiu fer els treballs de serveis de comunicacions, vigilància, atenció a accidents, manteniment dels elements de la carretera, manteniment sistemàtic de les instal·lacions de subministrament elèctric, enllumenat, senyalització variable i gestió del semàfors.També està previst que es facin treballs de desbrossament, fressat i reparació de l'asfalt, neteja de cunetes i altres tasques de conservació, així com estudis d'accidentalitat i informes de seguretat viària.

