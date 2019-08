Ambient reivindicatiu a la manifestació dels manters

Els manters pugen per via Laietana Foto: Andreu Merino

Unes 300 persones es manifesten a Ciutat Vella Foto: Andreu Merino

Unes 300 persones es manifesten a Ciutat Vella contra la persecució policial als manters. Tallen el passeig d'Isabel II i es dirigeixen a la Via Laietana; informa @andreumerino https://t.co/midyPGBbBZ pic.twitter.com/TmGWB3X6cb — NacióDigital (@naciodigital) August 2, 2019

FOTOS i VÍDEOS Els manters es manifesten a Barcelona contra la persecució policial. Ara mateix es dirigeixen a plaça Sant Jaume, on hi ha l'Ajuntament @bcn_ajuntament. informa @andreumerino https://t.co/w7QG6L4h9B pic.twitter.com/p96tKccFp8 — NacióDigital (@naciodigital) August 2, 2019

Centenars de manifestants fan càntics en contra de la llei d'estrangeria a la plaça de Sant Jaume; ho explica @andreumerino https://t.co/w7QG6L4h9B pic.twitter.com/SwwySDFn9Q — NacióDigital (@naciodigital) August 2, 2019

«La repressió no és la solució; Militaritzar els carrers, tampoc». Els manters es manifesten a Barcelona contra la persecució policial; ho explica @andreumerino https://t.co/w7QG6L4h9B pic.twitter.com/PkKu6eTK3l — NacióDigital (@naciodigital) August 2, 2019

El Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona s'ha manifestat aquest divendres a la tarda contra l'augment de la persecució policial impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, el Govern i l'Estat. Les tres administracions integren el nou dispositiu policial permanent amb la participació de la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Policia Portuària, sota la batuta del tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle.A dos quarts de set de la tarda els manters han iniciat la seva protesta a la Barceloneta, molt a prop de la zona on acostumen a desenvolupar a seva activitat i que ara està sotmesa a una intensa vigilància policial. El sindicat acusa les administracions de "racisme institucional" i recorda que la venda ambulant és l'única sortida per a les persones que no tenen regularitzada la seva situació administrativa.El col·lectiu ja ha demanat una reunió amb l'alcaldessa, Ada Colau, i assegura que els manters no deixaran de vendre. En total, unes 300 persones han sortit pels carrers de Ciutat Vella, tallant el passeig d'Isabel II en direcció a la via Laietana. Des d'allà, han continuat fins a plaça Sant Jaume, per concentrar-se davant de l'Ajuntament de Barcelona. Un cop a la plaça s'ha procedit a la lectura del manifest. En aquest discurs, s'ha criticat el racisme institucional i la militarització dels carrers.

