A presó un home de 73 anys per agredir sexualment una nena de 7 anys a Arbúcies

El jutge de guàrdia de Santa Coloma de Farners ha enviat a presó un home de 73 anys i veí d'Arbúcies (Selva) com a presumpte autor d'una agressió sexual a una nena de set anys. La Policia Local i els Mossos el van detenir el passat dilluns a quarts de vuit del vespre. Segons avança el diari El Punt Avui , l'home i la nena es coneixien i se'ls hauria vist junts a les festes de la localitat.Els fets haurien passat al mateix domicili de la víctima, quan la petita i l'home es van quedar sols en una habitació. Va ser la mare de la menor la que va enxampar el detingut fent gestos per introduir els dits a la zona genital de la nena i de seguida ho va anar a denunciar a la policia. Va ser aleshores quan els agents es van personar i van acabar detenint l'home que després de passar a disposició del jutge va ingressar a presó.Després de sortir a la llum els fets, l'Ajuntament d'Arbúcies ja ha anunciat que es personarà com a acusació popular en el cas contra aquest veí, i ha atès tant a la víctima com a la seva família en el que han necessitat. El consistori ha explicat que s'han posat a disposició dels Mossos per a aclarir els fets que es troben sota investigació.

