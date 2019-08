Tretze informes dels observadors internacionals denuncien vulneracions de drets en el judici de l'1-O

La plataforma International Trial Watch, que aplega els experts que van assistir al judici com a observadors internacionals, ha fet públic aquest divendres un recull de tretze informes amb les impressions del judici de l'1-O al Tribunal Suprem. Els informes denuncien irregularitats i la vulneració de drets fonamentals dels 12 líders independentistes acusats.Els observadors han estat l'independent John Philpot, del Canadà; l'independent Paul Newman, de l'Índia; el membre de European Lawyers for Democracy and Human Rights Bill Bowring, del Regne Unit; el representant de Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, Jelle Klass, d'Holanda; els representants d'Antigone Patrizio Gonella i Susanna Marietti, d'Itàlia; l'independent Matthieu Cretenand, de Suïssa; els representants de SAF (AED) Cécile Brandely i Claire Dujardin; el representant de l'Asociación Americana de Juristas Ernesto Moreau, d'Argentina; el representant d'Addameer, Sahar Francis, de Palestina; la representant de l'Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Cristina Servan Melero; els representants de l'Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza, Ramón Campos i Ana Sebastiçan Gascón; i el membre de Juristas por el derecho a decidir, Joseba Belaustegi Cuesta.Tots ells denuncien vulneracions de drets durant el procediment, relatant el que van veure en els quatre mesos de judici. John Philop, per exemple, critica que el judici s'ha utilitzat per "criminalitzar l'exercici de drets civils i polítics" i constata que l'Estat tracta els presos polítics com a membres d'una organització criminal. En una línia similar, Paul Newman acusa la policia espanyola i la Guàrdia Civil de cometre "l'única violència" que hi va haver el dia del referèndum. Mentre que Jelle Klass alerta que la detenció de Jordi Cuixart és un "error" i té per objectiu "paralitzar" la resta de la societat civil.En els informes també és qualifica el judici de "farsa" i s'argumenta que no s'ha pogut provar la violència -un dels elements centrals del judici- en el procés independentista. En el cas de Joseba Belaustegi, critica també l'actitud del president del tribunal, Manuel Marchena, que "no és pròpia d'un agent imparcial". L'observador fa referència al desenvolupament de la prova testifical i a alguns comentaris que va fer el magistrat.Podeu consultar els informes a continuació:

International Observers Reports ITW by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor