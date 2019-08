Sis detinguts a Bilbao per la violació múltiple a una noia de 18 anys

Sis homes d'entre 18 i 26 anys han estat detinguts aquesta matinada de divendres a Bilbao com a presumptes autors d'una violació en grup a una noia de 18 anys, segons recullen diversos mitjans. Segons ha informat el Departament de Seguretat basc a Europa Press, els fets s'haurien produït als voltants del parc d'Etxebarria de Bilbao.La víctima hauria estat traslladada a un centre hospitalari des d'on hauria avisat la policia basca. Les sis detencions, efectuades per la policia municipal de la capital i per l'Ertzaintza, s'han dut a terme de matinada.

