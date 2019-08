Els comuns defensen que no han canviat de discurs amb els manters i es desmarquen del to de Batlle

Després de la polseguera que ha aixecat el dispositiu policial que ha posat en marxa l'Ajuntament de Barcelona contra els manters, Barcelona en Comú ha difós un missatge en el qual insisteix que "no hi ha hagut cap canvi" en la política del govern municipal sobre l'abordatge del fenomen. Els comuns insisteixen que els manters no suposen "un problema de seguretat" malgrat que el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, i el regidor de Seguretat, Albert Batlle, s'hi han referit en aquests termes en els darrers dies."No hi ha hagut cap canvi en la política de l’Ajuntament pel que fa a l'abordatge del fenomen del top manta i lamentem que les declaracions del regidor de seguretat hagin creat aquesta impressió", afirma Barcelona en Comú tot esmenant com ha explicat Batlle l'actuació. De fet, els comuns defineixen l'acció al Passeig Joan de Borbó com de "caràcter preventiu" mentre que el regidor de Seguretat per la d'eradicar el fenomen. Si s'ha fet ara aquesta actuació, diuen els comuns, és perquè la Generalitat no aportava més Mossos malgrat les peticions del govern municipal."Barcelona en Comú segueix defensant la sortida social com a resposta al top manta", insisteix la formació d'Ada Colau. El partit recorda que "gràcies als plans d'ocupació" que va posar en marxa el govern en l'anterior mandat, 115 manters han aconseguit un contracte laboral i 17 persones més han creat la cooperativa DiomCoop.Els comuns també insisteixen en la derogació de la llei d'estrangeria perquè "condemna a l'exclusió administrativa i social a milers de veïns i veïnes" i exigeixen al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que faciliti l'obtenció de permisos de treball per a les persones que es dediquen a la venda ambulant no autoritzada i puguin regularitzar la seva situació i trobar alternatives laborals. "Seguirem impulsant polítiques per garantir els drets de les persones migrades i desmantellar el racisme institucional", conclouen en la missiva.

