Detingut per agressió sexual a una menor a Barcelona enganyada amb sessions de fotos

Els Mossos d'Esquadra van arrestar dimarts un home que presumptament va agredir sexualment a Barcelona a una jove de menys de 18 anys, amb la qual va contactar amb el pretext de fer sessions fotogràfiques. Segons han informat fonts de la policia catalana a Europa Press, els fets van passar a principis de juliol, després que la menor s'apuntés a través de les xarxes socials a un càsting per fer de model.La jove va fer unes primeres sessions fotogràfiques en un pis de Barcelona i, tot i que no eren remunerades, l'home que va contactar amb ella li va pagar algunes despeses, li va prometre que en el futur faria viatges a l'estranger i que li facilitaria contactes de treball. En una última sessió, l'home que mantenia contacte amb la menor presumptament la va agredir sexualment al mateix pis on es feien les fotografies, pel que va ser arrestat el 30 de juliol.Els Mossos recomanen vigilar amb quin tipus d'agències de models es contacta a través de les xarxes socials i comprovar que són oficials per evitar enganys.

