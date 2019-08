VÍDEO «Quedará en nuestra mente», així sona la nova cançó d'Amaia

Com va fer a principis de setmana, Amaia ha publicat una nova cançó aquest divendres que porta per títol Quedará en nuestra mente. La jove cantant exguanyadora d'OT ha presentat una cançó composada per ella mateixa i produïda per Santiago Barrionuevo.El disc d'Amaia, que porta per títol "Pero no pasa nada", encara no té data de sortida però que se sap que comptarà amb deu cançons. Amb l'arribada d'aquest nou tema la cantant s'ha convertit al cap de poca estona en tendència a Twitter.

