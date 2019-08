Direcció i vigilants de l'aeroport del Prat segueixen buscant pacte per evitar la vaga

Direcció i vigilants de seguretat de l'Aeroport de Barcelona el Prat-Josep Tarradellas segueixen reunits tractant de buscar un pacte que eviti la vaga indefinida convocada pel comitè de Trablisa a partir del 9 d'agost . En un recés de la reunió de mediació a la Conselleria de Treball de la Generalitat, l'assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, ha assegurat que els representants dels treballadors han aconseguit demostrar que l'empresa "està mentint" sobre la il·legalitat d'aquesta aturada.Ha explicat que Trablisa portarà als jutjats el procés de conflicte col·lectiu, però ha dit que només ho fan amb l'objectiu que "els treballadors tinguin por i no secundin la vaga". Giménez ha considerat que queda demostrat que l'aturada és legal i ha mantingut que aquest s'iniciarà el 9 d'agost, assegurant que preferirien que no s'hagués de realitzar, però que l'empresa està "boicotejant qualsevol possible solució amb les seves paraules no veraços".També ha declarat que la setmana que ve el gabinet jurídic del comitè de vaga interposarà una denúncia per la vulneració de drets fonamentals, com és el dret de vaga. La vaga, indefinida i de 24 hores, està prevista que comenci el divendres 9 d'agost, i els treballadors de Trablisa l'Aeroport de Barcelona reclamen millores econòmiques i laborals.En concret, els 500 vigilants de seguretat de l'empresa demanen que se'ls compensi econòmicament, a un euro per hora, la sobrecàrrega de treball, i també demanen millores en qüestions com descansos, rotacions, formació i paritat, a més d'exigir un aparcament a seva disposició.

