El govern espanyol, davant la petició d'Open Arms: «Esperem que actuï d'acord amb la normativa»

Se hundía. Entraba agua y había escorado tanto que estaba a punto de naufragar. Pero hemos llegado a tiempo. 52 personas, 16 mujeres y 2 bebés, a la deriva están a salvo. Ahora necesitamos un puerto seguro. pic.twitter.com/IVcceavdDh — Oscar Camps (@campsoscar) August 1, 2019

L'Open Arms busca port segur per desembarcar després que la passada nit rescatés 52 persones al Mediterrani que navegaven amb una pastera a punt de naufragar, entre ells 16 dones i dos nadons. Preguntada per si Espanya s'oferirà per atracar el vaixell, la ministra portaveu en funcions, Isabel Celáa, s'ha limitat a dir que "sembla que es dirigeixen cap a un altre port". "Li diré que esperem des del govern que actuï d'acord amb els convenis internacionals i la normativa estatal que li és d'aplicació", ha apuntat.A més, ha contraposat les dades de les 52 persones amb la tasca que fa Salvament Marítim i ha dit que en aquest 2019 ja porten més de 8.000 persones rescatades i que el 2018 van assistir més de 50.000. "És molt valuós el rescat de les persones que fan però el govern també fa feina habitualment amb una sensibilitat extraordinària allà on li correspon de vegades també on li correspon a d'altres que no ho fan", ha defensat.L'Open Arms va tornar a salpar el 26 de juny després que es fes viral una fotografia que mostrava els cadàvers d'una mare i el seu fill quan intentaven travessar el riu que fa frontera entre Mèxic i els Estats Units. L'estat espanyol va amenaçar amb multes que poden arribar quasi al milió d'euros l'embarcació si rescata migrants sense tenir autorització.

