La Moncloa demana l'abstenció del PP per «responsabilitat institucional»

La portaveu del govern espanyol en funcions, Isabel Celáa, ha criticat el PP perquè creu que usa com a "excusa de mal pagador" l'argument d'un possible indult als presos independentistes per no abstenir-se i facilitar el govern de Pedro Sánchez. Celáa ha recordat que encara no hi ha ni sentència i, per tant, creu que parlar d'indults és "fer especulacions". Per tant, continua demanat al PP que s'abstingui per "responsabilitat institucional" i eviti el bloqueig que viu l'Estat. "Li demanem el mateix que va demanar-nos el PP el 2016 i a canvi de res", ha afirmat. També demana al PP que faci el pas per tenir un govern que "no depengui dels independentistes".Per altra banda, Celáa també ha defensat la ronda de reunions que ha iniciat Sánchez per "actualitzar i millorar" el programa electoral i ha dit que l'objectiu és que serveixi per buscar "un espai comú de les esquerres". Reconeix que el govern de coalició no es tornarà a intentar perquè les negociacions van "soscavar la confiança" entre els dos partits però que es volen seguir "entenent" amb Podem.Celáa ha negat que la ronda de reunions que fa Sánchez ara amb agents socials sigui perquè el programa electoral del PSOE fos "incomplert" i ha parlat d''actualitzar-lo" per buscar una nova entesa amb els partits d'esquerres, especialment amb Podem, de qui ha dit que volen seguir-s'hi entenent. "Seguim treballant per construir amb aquesta esquerra amb la que hem compartit espai i durant 12 mesos amb resultats extraordinaris per a la vida de les persones i seguim volent compartir un govern progressista, de futur, i que amb els tints diferents pugui avança", ha justificat.Per això, la voluntat és la de "millorar i actualitzar" un programa que serveixi per obtenir "un espai comú i compartit" de la socialdemocràcia. En essència, un acord programàtic que permeti a Podem donar suport al projecte de Sánchez en solitari, com passa a Portugal.També insisteix Celáa en demanar "responsabilitat institucional" al PP i ha dit que la voluntat del PSOE és "no dependre dels independentistes". Davant les preguntes dels periodistes que comparaven la situació amb Navarra (on Maria Chivite serà presidenta amb l'abstenció de Bildu), Celáa ha dit que la situació és diferent. "El PSN és coherent amb la línia del PSOE en relació als pactes amb els independentistes, no pacta amb cap partit independentista i la resta de forces ho saben, no hi seran al govern tot i que abans sí que hi eren i ningú s'escandalitzava", ha replicat."Els demanem el mateix que demanaven al PSOE el 2016 i que va acabar fent amb un gran esforç i patiment intern, ho va fer per responsabilitat institucional i sense demanar res a canvi", ha insistit. A més, Celáa ha tornat a dir que l'objectiu de Sánchez és tenir govern al setembre i que no volen repetició electoral. Per això, ha dit que Sánchez i tot el seu gabinet treballen "incansablement" i no faran vacances aquest agost.Davant les crítiques de partits com Esquerra i JxCat per les informacions que relacionen el CNI i l'imam dels atemptats de Barcelona i Cambrils, Celáa no ha volgut entrar a respondre'ls. "Aquest tema està en l'àmbit judicial i el govern respecta les decisions judicials. Complim totes les obligacions de petició de col·laboració però estem amb el que diguin els tribunals", s'ha limitat a contestar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor