La Fiscalia demana investigar Esperanza Aguirre pel finançament il·legal del PP de Madrid

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge Manuel Garcia Castellón, que instrueix el cas Púnica, que citi com a investigada l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre pel presumpte finançament irregular del PP a la regió. En l'escrit presentat per les fiscals Carmen Cerdá i María Teresa Gálvez es reordena la macrocausa, que s'està investigant des de l'any 2014 i redueix la peça de 16 a 11.El Ministeri Públic sosté que Aguirre va participar en reunions clau en què presumptament s'hauria negociat el finançament irregular del PP durant diverses campanyes electorals mentre l'expresidenta ja era la líder dels populars a Madrid. És per això que se sol·licita al jutge que l'imputi.Fonts jurídiques consultades per Europa Press han explicat que el magistrat estudiarà a fons l'escrit abans de prendre una decisió. Les acusacions populars del cas i la mà dreta d'Aguirre ja fa temps que insisteixen que s'inclogui l'exdirigent en aquesta investigació.

