Els municipis afectats per incendi de l'Ebre reclamen mesures complementàries

Reunió d'alcaldes dels municipis afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre, Segrià i Garrigues. Foto: ACN / Salvador Miret



Els ajuntaments dels vuit municipis de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues afectats per l'incendi de finals de juny valoren positivament el pla de xoc aprovat pel Govern però el consideren insuficient i, per això, han decidit fer front comú per reclamar més mesures de les ja anunciades per Agricultura per pal·liar els danys del foc.En aquest sentit, demanen a l'executiu català que estudiï línies d'ajut complementàries per a la recuperació de les explotacions afectades com ara ajuts a fons perdut, un pla de recuperació econòmic de les finques i que s'agilitzi la portada del regadiu a les zones afectades per l'incendi. També exigeixen la constitució de forma "urgent" d'una taula de treball amb el Govern per concretar aquestes mesures i fer-ne seguiment.En una reunió celebrada aquest vespre a la Granadella (Garrigues), els alcaldes de Flix, la Torre de l'Espanyol, la Palma d'Ebre, Vinebre, Maials, Llardecans, Bovera i la Granadella, han acordat demanar al Govern la implementació de més mesures a les aprovades aquest dijous per l'executiu per a la recuperació de la zona afectada per l'incendi.Els alcaldes han redactat un comunicat en què reclamen al Govern que estudiï línies complementàries d'ajuts per pal·liar els danys que han sofert les explotacions afectades pel foc. També li demanen la creació d'un pla de recuperació econòmica de les finques, "amb el compromís que els pagesos les seguiran cultivant durant els pròxims anys". Una altra de les reivindicacions passa perquè el Govern agilitzi la portada d'aigua de reg a les zones afectades per l'incendi per "permetre la transformació d'aquestes finques de secà". Finalment, els responsables dels vuit municipis demanen la creació de manera "urgent" d'una taula de treball amb el Govern per concretar les mesures i fer-ne seguiment.L'alcalde de Maials i president del Consell Comarcal del Segrià, David Masot, ha exposat que les mesures que demanen estan "molt pensades en els pagesos i en la recuperació de les finques i explotacions agràries, i no tant en les zones boscoses" tot i que moltes d'estes zones "també són propietat dels mateixos veïns de les finques afectades".Així, el portaveu dels alcaldes ha reclamat agilitat en la posada en marxa d'estes mesures complementàries perquè "la gent dels pobles està molt nerviosa i vol que es prenguin mesures aviat". Especialment, Masot ha emplaçat el Govern a convocar "en breu" una trobada amb els responsables municipals per tal de poder posar fil a l'agulla per crear la taula de treball.El Govern ha aprovat aquest dijous impulsar mesures urgents per pal·liar els danys de l'incendi forestal que va començar el 26 de juny al municipi de la Torre de l'Espanyol i que va afectar terrenys forestals, agrícoles i urbans de les comarques de la Ribera d'Ebre, les Garrigues i el Segrià. Entre les mesures aprovades, s'establiran línies de crèdit amb condicions avantatjoses perquè les persones afectades puguin restituir els danys. Aquesta línia de préstecs per import de 5 milions d'euros (MEUR) s'articularà a través de l'Institut Català de Finances i es podrà ampliar segons les disponibilitats pressupostàries.Un altre bloc de mesures preveu intervencions estratègiques en infraestructures bàsiques per prevenir els incendis forestals com ara la neteja i el condicionament de camins; l'establiment de franges de protecció i punts d'aigua i l'extensió de les xarxes de regadiu a parcel·les agrícoles aptes.Els beneficiaris dels ajuts i les subvencions poden ser les comunitats de regants, els titulars d'explotacions agrícoles o ramaderes que tinguin la condició d'agricultor professional o d'explotació agrària prioritària i els titulars d'explotacions forestals.La finalitat d'aquests préstecs és recuperar el potencial productiu de les finques afectades per l'incendi per finançar les necessitats de circulant i inversions per replantar els conreus llenyosos, la reparació; restaurar les infraestructures hidràuliques de regadiu i rehabilitar les xarxes de reg de les parcel·les afectades que estiguen declarades de regadiu a la darrera Declaració única agrària (DUN).En l'àmbit forestal, les mesures previstes consistiran en la restauració de la coberta vegetal afectada per evitar l'erosió del terreny i facilitar la regeneració natural. Aquestes actuacions inclouen tant la realització de feixinades amb les restes de la vegetació cremada en les zones amb el risc d'erosió més elevat, com la retirada de la fusta cremada, que es valoritzarà com a biomassa a Catalunya.Aquestes intervencions les realitzaran les unitats corresponents del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i les entitats vinculades a la Generalitat. Tot i que seran gratuïtes per als propietaris afectats, els productes forestals resultants quedaran a disposició de les administracions que s'han fet càrrec de l'execució dels treballs.

