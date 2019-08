​El PP es queda sense seu a Sabadell

Les finestres del local del PP de Sabadell. Foto: Albert Segura

Els resultats electorals del passat mes de maig a Sabadell han tingut conseqüències per a formacions que fins ara tenien representació al ple i que ara n’han quedat fora. Un d’aquests partits és el Partit Popular, que ha perdut l’únic representant que el mandat passat tenia a la ciutat, Esteban Gesa.Com a conseqüència, la formació ha perdut la retribució que comporta tenir un representant al ple, igual que l’avantatge de disposar d’un despatx com a grup municipal. Sense l’entrada de diners que això implica, la formació s’ha vist forçada a prescindir del seu local, situat al carrer Àngel Guimerà, al centre de la ciutat.D'acord amb el que es va aprovar a l'inici del mandat passat i es va penjar al Portal de Transparència, els regidors portaveus, com és el cas d'Esteban Gesa, tenien dret a cobrar una paga de 22.552,80 euros cotitzant a una dedicació del 50%. No obstant, també es podien acollir a una segona opció, que era cobrar 27.072 euros en concepte d’indemnitzacions per assistència a ple i Junta de Portaveus.A banda, amb l’objectiu de promocionar l'activitat política activa dels grups municipals, es va acordar destinar 392.280 euros anuals a les assignacions que rebien els grups municipals, que constaven d'un fix per grup de 2.500 euros mensuals, més un variable de 470 euros per cada regidor que tingués el grup municipal, en el cas del Partit Popular un de sol. A més, l’Ajuntament posava a disposició dels grups municipals la possibilitat de tenir un assessor tècnic, que seria contractat com a càrrec eventual per l’Ajuntament i amb una dedicació del 50%.Des de fa uns dies, a les finestres del despatx s’hi ha penjat el cartell que anuncia que el local es troba en lloguer, i al seu interior, visible des del carrer, han desaparegut els elements de mobiliari que fins ara hi havia. La previsió de la formació és reunir la militància properament amb la finalitat de redefinir el rumb del partit a la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor