​La Paeria de Lleida torna a penjar la pancarta de suport als presos polítics

L’Ajuntament de Lleida ha penjat avui al balcó una nova pancarta en suport als presos polítics, en el mateix lloc on uns individus la van arrencar dilluns (podeu veure el vídeo a sota). El lema és senzillament diferent: "Llibertat persones preses polítiques i exiliades" i la seva traducció en anglès.En la pancarta anterior, que el govern municipal va penjar l'1 de juliol, s'hi llegia el lema "Llibertat presos polítics i exiliats. Free political prisoners and exiles" i anava acompanyada per un llaç groc.La Paeria, que ha denunciat els fets, ja va anunciar que preveia reposar en els pròxims dies la pancarta per una de nova.

