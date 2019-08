Apunyalada una dona al Raval de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra busquen un home que aquest divendres al matí ha apunyalat una dona al carrer Sant Pau de Barcelona, al barri del Raval. La dona ha estat traslladada a un hospital en estat greu després de rebre dues ferides d'arma blanca al tòrax i a l'esquena cap a les 10.20 hores.Els Mossos investiguen les causes de l'apunyalament i quina relació hi havia entre totes dues persones. L'agressor ha fugit i a hores d'ara encara no ha estat detingut. Els fets han estat denunciats al 112 i han tingut lloc en un establiment comercial.L'apunyalament arriba pocs dies després d'un juliol negre amb cinc morts violentes a la ciutat de Barcelona. L'última, la d'un home xinès que va morir a l'hospital a causa d'unes ferides en una baralla al Port Olímpic.

