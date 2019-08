L'Ajuntament de Barcelona dissuadirà els compradors dels manters amb avisos de multes

Jaume Collboni: "Volem evitar posar multes, però sí advertir que aquesta possibilitat que existeix. L'objectiu d'aquesta campanya és conscienciar"[/blokquote]

El dirigent socialista ha puntualitzat que el fet que la campanya inclogui informar els compradors que adquirir productes il·legals és sancionable no vol dir que a partir d'ara s'activi de forma immediata la imposició de multes. "Volem evitar posar multes, però sí advertir que aquesta possibilitat que existeix. L'objectiu d'aquesta campanya és conscienciar", ha assegurat en roda de premsa, on ha afegit que el públic al qual s'adreçaran en aquest sentit són bàsicament turistes perquè són els que més compren en la venda ambulant. L'ordenança de civisme que recull les sancions a la compra de productes ambulants il·legals fa 13 anys que està vigent, però el consistori admet que de multes se n'han posat molt poques fins ara.



Collboni ha assegurat que Barcelona viu en aquests moments una "crisi d'inseguretat" i que per això l'actual govern municipal ha decidit "intensificar i reforçar" mesures que s'estaven prenent en el mandat anterior. "Ho farem amb sentit comú, mesura i constància", ha dit davant d'una auditori en el qual també estava present el tinent de Seguretat, Albert Batlle, protagonista dels darrers dies arran del polèmic dispositiu policial posat en marxa per evitar que els manters s'instal·lin al carrer.



"Voluntat" d'augmentar el pressupost per a programes de reinserció laboral



"És un tema d'incompliment de les normes i no estrictament de seguretat", ha assegurat Collboni. Conscient de la polseguera que ha aixecat el dispositiu policial, el primer tinent d'alcaldia ha anunciat que "la voluntat" del govern municipal és també "intensificar i redoblar esforços pressupostaris" per a programes de reinserció laboral per a col·lectius en risc, entre ells, els manters. També ha fet referència a plans que ajudin a regularitzar la seva situació, tenint present que la gran majoria no tenen permís de treball ni de residència, i ha admès que això pot comportar canvis en la llei d'estrangeria. Amb tot, el govern de Pedro Sánchez no està en aquests moments en la tessitura de fer canvis legals en aquest àmbit.



La campanya presentada per Collboni es posa en marza aquest divendres i consistirà en cartelleria, més de 100.000 díptics i anuncis tant a mitjans de comunicació com de megafonia al metro, una acció de difusió que s'allargarà fins al mes de setembre. Tots els cartells es difondran en català, castellà, anglès i francès.













Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor. Fes-te subscriptor

El govern d'Ada Colau i Jaume Collboni ha inaugurat el mandat amb el clar objectiu d'eradicar el fenomen dels manters. Després de posar en marxa un dispositiu policial sense precedents, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que també s'adreçaran als compradors de la venda ambulant no autoritzada per recordar-los que la seva acció pot ser sancionada amb multes de fins a 500 euros, segons estableix l'ordenança de civisme. Així ho ha anunciat el primer tinent d'alcaldia durant la presentació d'una campanya que té per objectiu promoure el comerç de la ciutat davant el fenomen dels manters.Collboni ha admès que en aquests moments no disposen de dades concloents sobre quin impacte econòmic té la venda ambulant sobre el petit comerç de Barcelona, com tampoc de la repercussió que tenen les grans franquícies que s'instal·len a la ciutat sobre les petites botigues de barri. Però ha insistit que l'actuació va adreçada a "preservar l'espai públic" i evitar les activitats irregulars com la compra il·legal de productes, una situació que ha titllat de "cronificada" i que, segons el dirigent, "monopolitza i posa en risc la convivència" a la ciutat.