VÍDEO ​Nou detinguts en l'operació contra el tràfic de cocaïna a Ciutat Meridiana

OPERATIU EN MARXA al barri de Ciutat Meridiana contra el tràfic de drogues pic.twitter.com/LskP88D5sM — Mossos (@mossos) August 2, 2019

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres nou persones en un operatiu contra un grup presumptament dedicat al tràfic de cocaïna al barri de Ciutat Meridiana de Barcelona, ha informat el cos policial a Europa Press.L'operació, que està sota secret de sumari i continua oberta, ha comptat amb nou escorcolls a diversos pisos des de les 7.30 hores, i hi ha hagut actuacions tant al barri de Ciutat Meridiana com en altres punts de Barcelona.En un escorcoll a l'avinguda Rasos de Peguera, els investigadors s'han endut un detingut i almenys dos patinets elèctrics que els sospitosos presumptament utilitzaven per distribuir droga a petita escala, segons han informat fonts properes al cas a Europa Press.Han participat en el dispositiu uns 120 agents de diverses unitats, ha informat el cos policial en una anotació de Twitter recollida per Europa Press.La investigació és el resultat de la "tasca continuada de proximitat que es fa al districte de Nou Barris" amb els veïns, segons Mossos.

