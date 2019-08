​La directora d'«Estiu 1993» busca gent amb accent lleidatà per a la seva nova pel·lícula

La directora de l'aclamada pel·lícula Estiu 1993, Carla Simón, busca gent local amb accent lleidatà i vinculada al món de la pagesia per participar en la seva nova pel·lícula. Per això, farà un càsting a diversos pobles de Ponent durant aquest agost, en diversos dies: Albatàrrec, Sudanell, Montoliu, Torres del Segre, Juneda, Puigverd, Soses i Torregrossa (consulteu aquí els dies i horaris). Els productors busquen diversos perfils: una colla d'amics integrada per nois de 13 a 17 anys, una colla d’amigues amb noies de 10-13 anys, una mare i/o un pare amb bessons de 3-5 anys, una mare i/o un pare amb una filla de 5-7 anys, una mare i/o un pare amb una filla de 10-13 anys, homes pagesos de 70 a 85 anys i dones de més de 80 anys.El càsting consisteix en una petita entrevista sobre algunes dades de les persones que s’hi presenten així com del món rural.

