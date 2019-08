​Investiguen un intent d'agressió sexual a una noia del Vendrell durant la Festa Major

Els Mossos d'Esquadra investiguen un intent d'agressió sexual denunciat per una noia de 23 anys del Vendrell. Els fets haurien tingut lloc el 26 de juliol al voltant de les quatre de la matinada, coincidint amb la Festa Major de la capital del Baix Penedès.Segons el relat de la víctima, ella estava accedint a casa seva en un carrer del nucli històric del Vendrell, quan un home la va assaltar i intimidar amb una arma blanca amb intenció d’agredir-la sexualment.Amb tot, l'home no ho hauria aconseguit perquè una tercera persona que passava per la zona la va foragitar i va avisar els Mossos d'Esquadra. A hores d’ara la policia no ha identificat l'individu, a qui acusen d’un delicte d'agressió sexual en grau de temptativa.

