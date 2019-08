Laura Borràs avisa que JxCat «no ha de ser la refundació del PDECat»

Laura Borràs, portaveu de Junts per Catalunya (JxCat) al Congrés dels Diputats, ha avisat en una entrevista a l'agència EFE recollida per diversos mitjans que la formació no es pot convertir en la "refundació del PDECat". "JxCat ha de ser JxCat, no ha de ser una refundació del PDECat", ha apuntat Borràs, que ha definit la formació com una "galàxia" que inclou el partit hereu de Convergència, perfils independents i persones procedents com el PSC, ERC o ICV. "Cal saber trobar un encaix", ha destacat.Borràs, una de les cares visibles del grup d'independents que es van adherir a la candidatura impulsada per Carles Puigdemont per a les eleccions catalanes del 21 de desembre del 2017, ha recalcat que JxCat va néixer amb un "esperit transversal" i "ha de poder seguir tenint aquestes senyals d'identitat pròpies"."JxCat es basa en aquesta riquesa, que ha de quedar preservada en qualsevol organització futura d'aquest espai polític, perquè d'una altra manera no seria JxCat", ha assenyalat Borràs, que ha justificat aquesta fórmula unitària per l'"excepcionalitat" política del moment. Per a la diputada al Congrés, "les estructures dels partits potser no responen a aquesta idea de transversalitat i d'unitat que el carrer continua exigint".

