Un jutge investiga 16 militars per la mort d'un legionari en un camp de tir

El Jutjat Militar Territorial número 23 d'Almeria ha investigat fins al moment 16 persones –dos oficials, un suboficial i diferent personal de tropa–, arran la mort Alejandro Jiménez, el legionari de 22 anys que va morir d'un tret quan participava en uns exercicis d'ensinistrament amb foc real en un camp de maniobres d'Agost (l'Alacantí), segons informa el Diari la Veu. Així ho han traslladat fonts del Tribunal Militar Central, que han apuntat que el procediment es va iniciar per un possible delicte contra l'eficàcia del servei amb resultat de mort, corresponent a l'article 77 del Codi Penal Militar, encara que no es descarta l'ampliació a altres delictes militars a mesura que avanci la instrucció del cas.De moment no s'ha acordat l'ingrés a la presó preventiva de cap dels investigats, si bé el presumpte autor material del tret que va acabar amb la vida del legionari sí que té l'obligació de comparèixer davant el jutge els dies 1 i 15 de cada mes; a més, se li ha retirat el passaport.Sobre possibles responsabilitats per negligències, falta de seguiment de protocols o similars, s'ha precisat que "la investigació en curs té precisament aquesta finalitat, i s'ha constatat que al marge del present procés no s'han incoat expedients disciplinaris ni un altre tipus de procediment per a depurar altres possibles responsabilitats".Les actuacions d'investigació han estat realitzades per la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Alacant i pel Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil, i des del 18 de juliol del 2019 es troba alçat el secret sobre el sumari.Segons ha indicat el Tribunal Militar Central, a partir de setembre es té previst rebre noves declaracions "una vegada que les parts han pogut accedir a la totalitat de diligències practicades fins avui".El legionari va morir el passat 25 de març com a conseqüència d'un impacte de projectil de calibre 5,56 mil·límetres disparat amb un fusell d'assalt HK G36 durant un exercici de tir amb foc real al camp de tir d'Agost.D'altra banda, fonts pròximes a la investigació han apuntat a EFE que almenys part dels participants en aquest exercici "no portaven jupetí antibales complet perquè no disposaven de la placa metàl·lica corresponent" i que l'ambulància que assistia l'exercici de tir només comptava amb un xofer però no amb personal sanitari especialitzat.El legionari mort era de Palma i li va ser imposada la medalla al mèrit militar amb distintiu groc per haver mort en acte de servei.

