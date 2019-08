L'atur repunta després de sis mesos continuats de baixada

L'atur registrat va pujar al juliol a Catalunya en 1.558 persones respecte el mes anterior i va situar la xifra de desocupats en 358.830, segons ha informat el Ministeri de Treball aquest divendres. Es tracta de la dada més baixa en aquest mes des del juliol del 2008, quan aleshores la xifra de desocupats va ser de 321.964 persones. Es el primer mes de l'any on puja l'atur, després d'una caiguda continuada de sis mesos.Respecte el juliol de fa un any, les llistes de l'atur compten amb 10.294 inscrits menys, xifra que representa un descens del 2,79%.Pel que fa al conjunt de l'Estat, la xifra d'aturats no va aconseguir baixar dels tres milions de persones (3.011.433), però va caure respecte el juny, concretament de 4.253 treballadors, un 0,1% menys. En relació al juliol de l'any passat, van ser 123.588 persones menys inscrites a la llista de l'atur, xifra que representa un descens del 3,94%.

