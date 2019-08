Nou anys de presó per a l'acusat d'intentar matar el cunyat a Olot

L'Audiència de Girona ha imposat una pena de 9 anys de presó a l' acusat d'intentar assassinar la seva exdona a Olot i apunyalar el cunyat quan intentava defensar-la. El tribunal condemna Youness Jaban com a autor d'un intent d'homicidi amb abús de superioritat. La fiscalia l'acusava de dues temptatives d'assassinat, però l'Audiència conclou que no ha quedat acreditat que, durant l'atac –que va tenir lloc el 7 de gener del 2017 a Olot–, llancés una ganivetada adreçada al coll de l'exparella, que s'havia refugiat a casa de la seva germana per por a l'acusat. La sentència subratlla que la dona va desistir d'exercir l'acusació particular al judici i que, a més, es va acollir a la dispensa que preveu la llei a declarar contra el marit.La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona de la qual ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales, conclou que cap a les tres de la matinada del 7 de gener del 2017, l'acusat Youness Jaban va agafar un ganivet que feia més d'un pam, se'l va posar a la cintura del pantaló i va anar amb cotxe fins a casa de la seva cunyada, un domicili situat al carrer Santiago Rusiñol, on sabia que s'havia refugiat la seva dona després de separar-se. Quan va arribar al lloc, va trencar el vidre de la porta d'entrada de l'immoble. El soroll va despertar el seu cunyat, que va baixar immediatament cap a l'entrada de l'edifici."Quan va arribar al replà de l'entrada de l'immoble, es va trobar a l'acusat, que es va treure el ganivet de la cintura i es va dirigir contra ell", relata la sentència que afegeix que, en un primer moment, el cunyat va poder subjectar la mà de l'atacant i van començar a forcejar mentre intentava impedir que pugés fins al pis. Durant la disputa, la dona va baixar també fins al replà i va ser aleshores quan el processat "va llançar una ganivetada contra la seva exdona". Tot i això, la sentència apunta que no ha quedat acreditat "ni que la trajectòria estigués dirigida directament al coll" de la víctima, tal com sostenien les acusacions, ni que "no encertés a propinar-li la punyalada perquè ella esquivés el cop".Aleshores, l'acusat va assestar dues ganivetades al cunyat, que en aquell moment ja era a terra després d'haver intentant repel·lir l'atac: "Prevalent-se de la facilitat que li proporcionava el ganivet, li va clavar a la zona toràcica i quan el tenia enfonsat al cos de la víctima, el va treure lleument per a propinar-li un nou cop, retorcent-lo lleument".Com a conseqüència de l'agressió, el cunyat va patir ferides a l'espai intercostal que li van afectar la pleura, el pericardi i el diafragma i li van perforar el fons gàstric. El van haver d'intervenir quirúrgicament per salvar-li la vida i va estar hospitalitzat 64 dies. A més, va estar 473 dies de baixa impeditiva i pateix estrès posttraumàtic amb problemes per dormir i por.El fiscal demanava per a Youness Jaban una pena de 28 anys de presó per dos intents d'assassinat, un contra el cunyat i l'altre contra l'exdona. L'Audiència de Girona, però, conclou que només ha quedat provat l'atac amb l'arma blanca contra el cunyat.El tribunal subratlla que un intent d'homicidi "es pot produir perfectament sense l'existència d'una sola rascada en la persona perjudicada" però, en relació a la dona, la sentència determina que no hi ha proves que acreditin que li volgués clavar una ganivetada al coll. "No podem comptar amb la visió transcendental dels fets de la dona", exposa l'Audiència que recorda que es va acollir a la dispensa que preveu la llei de declarar contra el marit. La dona també va desistir de l'exercici de l'acusació particular al judici.La sentència avala la tesi del fiscal, que sosté que l'incident homicida té l'origen en la venjança que l'acusat pretenia perpetrar contra l'exdona "perquè es va separar d'ell i es va refugiar a casa de la seva germana". "La intenció que tenia contra ella és la que el va portar fins la casa on es va produir l'atac, però la valent intervenció del cunyat, posant en risc de la seva pròpia vida, va impedir que es digués a terme l'atac homicidi amb certa efectivitat contra la dona", conclou el tribunal.L'Audiència de Girona concreta que l'atac amb el ganivet va provocar "ferides gravíssimes" al cunyat, que va estar "al límit de la mort". "La intenció de matar era evident", afegeix el tribunal. Tot i això, la sentència conclou que va ser un intent d'homicidi i no una temptativa d'assassinat perquè no concorre l'agreujant de traïdoria tenint en compte que la víctima va poder exercir una "defensa activa" per intentar repel·lir l'agressió.Per això, la secció quarta condemna Youness Jaban a 9 anys de presó per un intent d'homicidi amb una agreujant d'abús de superioritat, que el tribunal li aprecia per haver atacat amb un ganivet un home desarmat. El condemnat no es podrà apropar a menys de 200 metres del cunyats durant 14 anys i l'haurà d'indemnitzar amb 49.140 euros.La sentència no és ferma. La defensa de l'acusat, exercida per l'advocat Joaquim Bech de Careda, ja ha anunciat que presentarà recurs. El lletrat assegura que estan "molt satisfets" amb la sentència –que absol el processat de l'intent d'assassinat de la dona- però considera que hi ha opcions que el recurs prosperi al TSJC i tombin l'agreujant d'abús de superioritat perquè no l'havia sol·licitat cap acusació. Això, implicaria una rebaixa de la condemna.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor