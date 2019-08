Una plaga de xinxes s'estén a set municipis gironins

A Crespià, el seu alcalde, Xavier Quer, explica que es van detectar les xines el 23 de juliol quan uns veïns del poble van donar l'alerta. En aquest municipi, l'origen també sembla ser un camp de colze, i després de les fumigacions de dilluns, es va demanar al pagès que treballés el camp. Entre els possibles factors que han propiciat aquesta plaga hi ha les altes temperatures, i l'alcalde també assenyala les restriccions d'ús de fitosanitaris als cultius que podrien haver propiciat la seva aparició.

El Departament d'Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha enviat un tècnic a la zona per fer-ne seguiment, i subratllen que la plaga no afecta la salut de les persones i recomanen no utilitzar tractaments a dins de les cases sinó utilitzar altres mètodes com ara aspiradores.

La plaga de xinxes que es va detectar fa uns dies a Bàscara, a l'Alt Empordà, s'ha estès a altres municipis gironins i amb diferents camps de colza com a punts d'origen. De moment ja són set les poblacions afectades que estan fent fumigacions per eliminar aquests insectes. A banda de Bàscara, hi ha Borrassà (Alt Empordà), Crespià (Pla de l'Estany), la Pera (Baix Empordà), Canet d'Adri (Gironès), Beuda (Garrotxa) i Vilademuls (Pla de l'Estany).No hi ha constància de picades, i per tant, la plaga no suposa cap risc per a la salut. El Departament d'Agricultura de la Generalitat ha enviat un tècnic a la zona per fer-ne seguiment.Les xinxes són uns insectes petits que no suposen cap risc per a la salut perquè no piquen però que resulten desagradables perquè es mouen ràpidament i amb un nombre important d'exemplars. Solen sortir al migdia i a l'hora de màxima calor, i a la nit s'amaguen.Els ajuntaments dels municipis afectats ja han encarregat tractaments a empreses especialitzades per eliminar els insectes. Per exemple, a Vilademuls, on s'ha detectat un camp de colza com a possible focus de la plaga, ja han començat a fer fumigacions a la zona aquest dijous.

