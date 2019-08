Veïns de la Vila Olímpica lamenten que Batlle no els hagi convocat a la reunió per la seguretat

L'Associació de Veïns de la Vila Olímpica ha denunciat a través d'un comunicat el "menysteniment" que el regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha mostrat aquest dijous cap a l'entitat, pel fet que no els ha convocat a la reunió amb diferents actors socials a l'entorn de la seguretat a la zona."En aquest encontre precipitat per un homicidi la setmana passada, l'associació del barri no s'ha tingut en compte per a res", lamenten. És, consideren, un oblit "greu" cap a un veïnat que porta "molts anys patint les conseqüències" d'un oci "descontrolat" i "massificat" tant a la zona del Port Olímpic com a la de Trias Fargas.Amb tot, l'associació vol demostrar el compromís "ferm" amb la millora dels espais públics i amb "l'anhel de convivència" del veïnat, i per això valora "positivament" les mesures que ha pres l'Ajuntament "a favor de la seguretat i prevenció delictiva".

