Els Mossos mantindran almenys fins a finals d'agost el reforç al Port Olímpic

Els Mossos d'Esquadra han intensificat aquesta setmana la presència policial al Front Marítim i al Port Olímpic de Barcelona amb més agents de les Unitats de Seguretat Ciutadana i entre dues i quatre unitats de la Brigada Mòbil i l'Àrea de Recursos Operatius en funció del dia de la setmana i les necessitats, així com policies de paisà.Ho ha assenyalat el cap de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) de Sant Martí, l'intendent Xavier Alfaro, que ha afirmat que mantindran el dispositiu de reforç, almenys, fins a finals d'agost, quan s'avaluarà i se'n decidirà la continuïtat. L'objectiu d'intensificar el patrullatge és "atacar de forma ràpida i contundent les situacions delinqüencials d'algunes zones de la ciutat", ha destacat l'intendent en declaracions a l'ACN. Alfaro ha reconegut que l' homicidi d'un home aquest cap de setmana després d'una pallissa salvatge ha "precipitat" un dispositiu que ja estava previst.El dispositiu que els Mossos d'Esquadra van posar en marxa aquest dimarts al Port Olímpic és una "extensió" del dispositiu Ubiq que el novembre van iniciar per augmentar la seguretat al districte de Ciutat Vella. "El dispositiu Ubiq és flexible i dinàmic. En zones de la ciutat que són candents s'efectua un patrullatge de saturació que, en el cas del Port Olímpic, s'ha decidit que es perllongui en el temps i sigui de més intensitat en el torn de nit", ha recalcat.Alfaro ha indicat que aquesta intensificació de la presència policial, que els Mossos d'Esquadra realitzen de forma conjunta amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, es concentra al Front Marítim i al Port Olímpic i que arriba al carrer de la Marina, frontissa dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí i un "lloc bastant calent des del punt de vista de l'activitat", ha dit. El dispositiu també es fixa en el transport públic, ja que cobreixen l'interior de la parada de metro de Ciutadella.Els delictes que més es produeixen en aquestes zones són els furts i les estrebades, així com els robatoris violents, que cometen sobretot "joves que actuen en grup i que aborden persones que surten de festa i que la seva condició física està una mica tocada per l'alcohol a la tornada", ha manifestat l'intendent, que també ha fet referència a les agressions sexuals.Alfaro ha afirmat que si bé la Junta Local de Seguretat que va tenir lloc aquest juliol ja contemplava un patrullatge de saturació en "zones calentes" després que els delictes hagin augmentat a la ciutat, la mort d'un home per una pallissa brutal en una baralla en ple carrer al Port Olímpic diumenge a la matinada ha "precipitat" aquest reforç. Els Mossos estan buscant els autors de la pallissa mortal.Per a l'intendent dels Mossos, el dispositiu s'ha materialtzat en la reunió d'aquest dijous convocada pel tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, per tractar la seguretat d'aquesta zona de la ciutat; una reunió que Alfaro ha qualificat de "molt positiva". En el dispositiu de la passada nit, del quan Mossos ha facilitat imatges, els agents han detingut una persona després d'enxampar-la venent drogues. Se li han intervingut diferents embolcalls de marihuana.

