El Govern pagarà a l'Estat 474 milions en interessos del FLA aquest 2019

EVOLUCIÓ DEL DEUTE DE LA GENERALITAT I EL SECTOR PÚBLIC, SEGONS LA PROPIETAT D'AQUEST DEUTE

EVOLUCIÓ DELS PRÉSTECS SOL·LICITATS A L'ESTAT I PENDENTS DE PAGAR

El Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) no és cap regal de l'Estat a Catalunya o a cap comunitat autònoma, com sovint suggereixen alguns dirigents o opinadors unionistes. El FLA, com els altres mecanismes de liquiditat, es basa en préstecs del govern espanyol que s'han de tornar amb un termini de deu anys i, a més, amb interessos. Els venciments de la Generalitat d'aquest 2019 assoleixen els 6.713 milions però, a banda, li haurà d'afegir 473,8 milions en interessos d'aquest deute.Des de la creació dels primers mecanismes de liquiditat, el 2012, l'Estat ha esdevingut cada cop més el prestador de la Generalitat i altres governs autonòmics, primer amb mecanismes de pagament a proveïdors, després amb el FLA i finalment amb el Fons de Facilitat Financera . Segons la darrera presentació per a inversors dels comptes del Govern, tres de quatre euros de deute de la Generalitat i el seu sector públic ja estan en mans de l'Estat. En concret, 58.986 milions dels 79.218 de deute total, a data de juny.El retorn d'aquesta quantitat de deute a l'Estat acabarà el 2029 i, a banda del pagament complet d'aquesta xifra -alguns territoris com el País Valencià han demanat una condonació parcial, a causa del dèficit fiscal patit i el retard en el nou finançament-, la Generalitat haurà de pagar al govern espanyol durant aquests anys prop de 1.600 milions només en interessos. El tipus del deute és generalment de prop del 0,84%, per bé que el del FLA del 2016 és del 0,5% i el del Fons de Facilitat Financera d'aquest 2019 puja al 0,981%.Tot i això, aquesta quantitat en interessos serà superior, ja que la Generalitat haurà de seguir demanant préstecs els propers anys bàsicament per poder pagar els venciments dels exercicis anteriors. El mecanisme va néixer per facilitar el pagament de factures, bàsicament, però ara, amb la millora econòmica i l'estabilitat de les finances catalanes, serveix sobretot per retornar deutes previs al mateix Estat i per cobrir el dèficit anual -que el 2020 ja serà del 0%, si res no canvia-, atès que no estan previstos canvis en el finançament per reduir el dèficit fiscal català.La quantitat sol·licitada cada any, però, va caient progressivament i, des del 2017, se situa per sota dels 10.000 milions. Aquest 2019, en principi, es quedarà finalment en 8.047 milions, uns 1.400 menys que el 2018. Malgrat tot, els propers anys augmentaran les quantitats a retornar d'aquest deute -el qual tenia fins a dos anys de carència- i la Generalitat haurà de pagar a l'Estat per aquest concepte el 2022 més de 9.000 euros, a banda de 1.000 milions més a la banca privada. Els venciments del deute sumaran una quantitat superior a la gastada l'any passat en sanitat (9.956,3 milions), la principal partida de despesa del Govern.

Presentació per a inversors (juliol 2019) by naciodigital on Scribd

METODOLOGIA D'ANÀLISI Les dades sobre el deute de la Generalitat i els préstecs de l'Estat es troben en la presentació per a inversors que es pot consultar en aquesta notícia, així com en d'altres presentacions publicades per l'administració i que ara ja no es troben accessibles a internet. La quantitat a pagar en concepte d'interessos aquest 2019 ha estat facilitada també per la Generalitat, mentre que la xifra total fins a satisfer tot el deute actual ha estat calculada tenint en compte els anys d'amortització restants de cadascun dels préstecs de l'Estat i el tipus a què es paga cadascun d'aquests (informació accessible a la presentació), tot i que aquests poden variar lleugerament i, per tant, la dada és aproximada.

