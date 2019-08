La Caixa de Solidaritat paga els dos milions d'euros que faltaven de la multa del 9-N

Avui amb els vostres diners hem fet l’aportació de més de €2 milions per cobrir la multa del “Tribunal de Cuentas” pel 9N.

Moltes gràcies a tothom per aquest enèsim esforç. (fil) (1) — Caixa de Solidaritat (@DeSolidaritat) August 1, 2019

La Caixa de Solidaritat ha pagat aquest dijous els dos milions d'euros que faltaven per abonar la multa que va imposar el Tribunal de Comptes pel 9-N. A través de Twitter, els responsables han agraït a tota la gent que hi ha col·laborat "l'enèsim esforç" i han denunciat que la sanció es va posar per un suposat delicte de malversació que el TSJC havia absolt prèviament. Amb aquest pagament, tal com ha informat l'entitat, s'evitarà l'embargament dels acusats.D'altra banda, han informat en un comunicat que s'ha fet efectiu el pagament de la multa dels acusats per l'organització del referèndum al jutjat 13 de Barcelona. Així, els afectats -principalment alts càrrecs i ex-alts càrrecs del Govern- podran recuperar els béns que se'ls havien embargat. En aquest cas, la Caixa de Solidaritat ha criticat l'actuació de la secretària judicial, Montserrat del Toro, que no va admetre la primera aportació feta a través d'aquest mecanisme i va procedir a l'embargament dels afectats.Fins ara, la Caixa de Solidaritat ha assumit també l'ajuda de "persones represaliades per motiu de la lluita per la independència de Catalunya". En total, més de 140 persones segons l'entitat. En aquest sentit, han volgut donar les gràcies per "l'esforç permanent de la societat catalana en donar una resposta solidària a les injustícies que es pateixen" a causa del procés.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor