Vall d'Hebron assaja una nova teràpia per combatre infeccions resistents després d'un transplantament

El Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) i el Banc de Sang i Teixits han iniciat un assaig clínic per avaluar una nova teràpia cel·lular que permetria tractar infeccions resistents en pacients que han rebut un transplantament. També s'assaja si la tècnica podria funcionar en casos en què la persona no pot tolerar altres tractaments.La nova tècnica s'anomena ViroTCell i consisteix a administrar limfòcits T específics al·logènics, és a dir, seleccionats a partir de donants d'infeccions per citomegalovirus (CMV). La infecció viral per CMV és la més freqüent en pacients que han rebut un trasplantament de medul·la òssia. L'Hospital La Fe de València també col·labora en l'assaig. Es tracta del primer assaig clínic amb teràpia cel·lular antiviral produïda íntegrament a Espanya.En paral·lel a l'assaig, que s'ha posat en marxa aquest juliol, s'ha creat un registre de donants de cèl·lules Redocel, únic a Espanya, que ajudarà a reduir el temps de desenvolupament de la teràpia, segons indiquen els investigadors.El tractament es durà a terme a les instal·lacions de la nova Unitat de Teràpies Cel·lulars Avançades del Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus, pionera a Espanya perquè és l'única dedicada exclusivament a les noves teràpies cel·lulars contra el càncer, sobretot de la sang i dels ganglis limfàtics.Abordar el tractament d'aquestes infeccions és una necessitat vinculada a una complicació del tractament oncològic, subratllen els investigadors, ja que es desenvolupen en un context de trasplantaments hematopoètics, coneguts genèricament com trasplantaments de cèl·lules mare, que es fan per tractar tumors hematològics. "Fins al 95% dels pacients trasplantats amb una infecció per CMV són pacients oncològics", explica Pere Barba, investigador clínic del Grup d'Hematologia Experimental del VHIO i colíder de l'assaig.En l'assaig clínic, que es farà en 20 pacients, també es buscarà veure, a més de la seguretat del tractament, la seva eficàcia a l'hora de combatre la infecció de CMV, així com la seva capacitat per induir la reconstitució immunitària davant el virus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor