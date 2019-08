Els incendis de Sibèria ja han cremat una superfície més gran que Catalunya

Els greus incendis que cremen a Sibèria des de fa setmanes ja han calcinat unes 3,5 milions d'hectàrees. Això és una superfície més gran que Catalunya, que en té unes 3,2 milions. Davant d'aquesta situació dramàtica, Vladimir Putin s'ha vist obligat a mobilitzar l'exèrcit per mirar d'apagar el foc. Fins ara, tal com ha explicat TV3 , les autoritats russes no havien fet res al·legant que eren zones de molt difícil accés i emparant-se en els costos econòmics. Podeu veure imatges del foc recollides per Euronews:Des de Greenpeace s'ha lamentat la inacció del Kremlin. "El 90% dels incendis són en zones de control. Això vol dir que no s'intenten extingir perquè es calcula que els danys estimats són menors que el cost d'apagar-los", ha explicat el coordinador de prevenció d'incendis de l'ONG, Andrei Allakhverdov. I què és fa si el foc crema sense parar? Esperar que plogui. Greenpeace ja ha demanat que es reformuli aquesta política.Putin ha rebut fortes crítiques a Rússia per haver reaccionat tard. Finalment, ha decidit enviar l'exèrcit per fer front als focs. També ha rebut una trucada de Donald Trump oferint-li ajuda, i de moment el líder rus s'ha limitat a agrair-la. Les dues regions siberianes més afectades són Krasnoiarsk i Irkutsk, que han estat declarades en estat d'emergència. Greenpeace calcula que en total ja s'han perdut més d'onze milions d'heactàrees aquesta temporada a Sibèria.

