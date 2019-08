Llibertat pels detinguts de l'esquerra independentista acusats d'organització criminal

🗒️Comunicat d'urgència per les 9 persones imputades per organització criminal per assistir a diverses mobilitzacions des del 21D



No entenem aquesta desproporció per part dels @mossos i @MiquelBuch contra persones que l'únic que han fet és manifestar-se.



https://t.co/xVxwuQpkzg pic.twitter.com/fBTHoIC8Zr — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) August 1, 2019

Causa oberta contra diversos militants d'Arran i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. Aquest dijous al matí -segons informa Alerta Solidària- han passat a disposició judicial i finalment han estat posades en llibertat les tres persones que aquest dimecres van ser detingudes en l'operació dels Mossos d'Esquadra per haver participat en les manifestacions contra el Consell de Ministres de Barcelona, a Sarrià per denunciar la celebració d'un acte de Vox, a Gramenet contra un acte de Frente Nacional Identitario, i a la manifestació de l'1 de maig a Sants.Així mateix, ahir es va deixar en llibertat les sis persones més que van ser citades a declarar en seu policial per la seva participació en aquests mateixos esdeveniments. Del conjunt, n'hi ha tres que són menors d'edat. Actualment, indica l'entitat antirepressiva, els delictes són pertinença en grup criminal, delicte contra els drets fonamentals, promoure l'odi contra grups d'ideologia antagònica, incitació a cometre desordres públics per difondre missatges, delictes de desordres públics, manifestació il·lícita, atemptat a l'autoritat, lesions lleus, resistència, desobediència, i temptativa de delicte d’odi.Segons Alerta Solidària, "l'obsessió del Departament d’Interior i de la Fiscalia de Delictes d’Odi de Barcelona per perseguir i empresonar antifeixistes no és nova", tot i que sí que ho és la "mescla de mobilitzacions tant diferents", fins i tot de poblacions diferents. D'aquesta manera, indiquen, "s'evidencia que el que es persegueix és la mobilització, independentment de la temàtica, dels convocants, i dels motius de les convocatòries, amb persones que no es coneixen entre sí".Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), els detinguts han declarat només a les preguntes dels seus advocats i per a cada mobilització puntual hi ha una causa oberta en un jutjat diferent, malgrat que qui ha rebut els detinguts ha estat el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, que aquest dijous estava en funcions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor