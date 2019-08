VÍDEO Així sona «Con cultura», la cançó de la biblioteca de Nou Barris per fomentar la lectura

Qui diu que l'estiu no sigui sinònim d'anar a la biblioteca? Amb l'arribada de la calor i la fi dels exàmens és normal que els usuaris disminueixin, però davant d'aquesta realitat, la Biblioteca de Nou Barris ha decidir impulsar una campanya per anunciar que l'espai obrirà durant l'agost i per fomentar la lectura. Amb el títol Con cultura, l'equip ha versionat la famosa cançó de la catalana Rosalía Con altura i anima als usuaris a venir-hi i seguir consumint cultura i a llegir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor