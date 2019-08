Rosa Alarcón és nomenada oficialment presidenta de TMB

La regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón, és la nova presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Tradicionalment qui ocupa la regidoria també es fa càrrec de la presidència de l'empresa i aquest dijous els consells d'administració de Metro i Bus han ratificat el seu nomenament.Alarcón és periodista, especialitzada en comunicació política i de les institucions públiques. Ha treballat a l'Ajuntament de Barcelona i a l'Ajuntament de l'Hospitalet com a Directora de Serveis del Gabinet de l’Alcaldia fins a la seva elecció com a regidora.En la reunió dels consells d'administració també s'ha nomenat vicepresident de TMB Antoni Poveda, vicepresident de l’àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i alcalde de Sant Joan Despí.De la mateixa manera s'ha decidit que Enric Cañas continuï exercint de conseller delegat de l'empresa, tot i les peticions de destitució dels sindicats del metro arran de la crisi de l'amiant.Precisament la crisi de l'amiant serà la principal patata calenta que Alarcón haurà d'assumir en l'exercici de les seves responsabilitats. Després de les darreres convocatòries de vaga, els sindicats van donar cent dies de gràcia a l'Ajuntament per intentar acostar postures, un termini que s'acaba el 25 de setembre.Alarcón substitueix al càrrec Mercedes Vidal, que va renunciar a presentar-se a les llistes de Barcelona en Comú a les darreres eleccions municipals a causa dels conflictes interns de l'espai polític liderat per Ada Colau.

