​Autoritzada la pròrroga d'un any del contracte per organitzar el Gran Premi de Fórmula 1 a Catalunya

El Govern ha autoritzat aquest dijous la societat Circuits de Catalunya a signar la pròrroga per un any del contracte d'organització del Gran Premi d'Espanya de F1 per al 2020 amb l'empresa Formula One World Championship Limited (FOWC). La signatura garantirà que la 30a edició consecutiva d'aquest esdeveniment es disputi al Circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló (Vallès Oriental).El Govern destaca que el Gran Premi de F1 a Catalunya contribueix a posicionar Catalunya al món en els àmbits del turisme i de l'automoció i a mantenir la presència del Circuit de Barcelona-Catalunya en el calendari de les principals competicions de motor estatals i internacionals mentre s'elabora un Pla estratègic per al Circuit de Catalunya a llarg termini.

