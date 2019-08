Més de la meitat dels professors d'una escola de Manresa marxen per «l'assetjament» de la direcció

Un total de 18 dels 31 mestres que el curs passat van fer classe a l'escola La Font de Manresa han plegat o han demanat trasllat de centre per "les formes dictatorials" del seu director Lluís Cano, segons han confirmat fonts sindicals a. La consulta realitzada al Departament d'Educació pel diari no ha obtingut resposta.D'aquests, 13 són funcionaris amb plaça definitiva que han sol·licitat marxar a altres centres i que si no són ateses les seves peticions demanaran marxar per comissió de serveis. Aquesta xifra encara cobra més rellevància si es té en compte que fa dos cursos, 14 mestres de La Font van seguir el mateix camí.L'escola La Font de Manresa va passar fa tres anys una avaluació de riscos psicosocials entre el professorat i el personal a petició dels sindicats per calibrar fins a quin punt les formes, la pressió i l'exigència de la direcció podia afectar els mestres del centre."Va ser un intent de frustrar les múltiples denúncies de mobbing que havíem rebut del professorat en els darrers anys per part de la direcció d'una manera que es pogués qualificar el més objectivament possible", explica una responsable del sindicat USTEC, "ja que les mestres -majoritàriament són dones- no gosen denunciar-ho perquè gairebé totes són interines o substitutes, i amb el decret de plantilles, els va la feina"."El director, Lluís Cano, en el seu horari lectiu, o sigui, quan ell hauria d'estar donant classe, se't planta al mig de l'aula sense dir res, s'està una estona observant, i després marxa. Quan acaba la classe, et crida al seu despatx i t'alliçona", explica una mestra que vol guardar l'anonimat. "Esbronca públicament, parla malament dels mestres a les seves esquenes, i quan hi ha algun conflicte entre professors -cosa que passa, com a totes les feines- en comptes de fer de mediador, encara hi posa més llenya", segueix queixant-se.La situació de pressió ha arribat al punt que en aquest últim curs "hi ha hagut 18 baixes de mestres per 31 places" -un extrem sobre el queno ha obtingut resposta del Departament d'Educació-, "i totes elles han estat per desavinences o enganxades amb el director Lluís Cano, o per intentar escapar del mobbing al que els sotmet".Les queixes als Serveis Teritorials d'Educació a la Catalunya Central van ser tan constants que el departament va decidir treure la renovació automàtica de direcció del centre, com tenen la majoria d'escoles, i fer que quan acabés amb la seva responsabilitat, s'obrís una convocatòria a direcció.Això va passar fa dos cursos i un altre professor va optar també a la direcció, tot i que la plaça va tornar a recaure en Lluís Cano en un procés "que va provocar moltes tensions", asseguren els més disconformes amb els mètodes directius. "L'elecció del director d'un centre no és democràtica, una comissió en fa una valoració meritocràtica en que l'experiència en el càrrec i l'entrevista personal que fan des del departament són determinants", expliquen des d'USTEC. "És gairebé impossible que un director que vulgui repetir no ho faci amb aquests criteris d'avaluació", insisteixen.Per acabar-ho de reblar, la demanda d'una avaluació de riscos psicosocials, "que difícilment és definitiva", i el procés de renovació a la direcció encara van pronunciar més "el caràcter despòtic" de Lluís Cano. "Els darrers dos anys han estat irrespirables per al professorat, amb desconsideracions, un control excessiu i una pressió altíssima"."Les reunions de claustre són monòlegs de la direcció perquè ningú no gosa intervenir", expliquen. Tampoc ningú no s'atreveix a queixar-se al Departament ja que "no estem segurs que això no acabi significant represàlies", pel què "la majoria, quan tenen un nou destí, respiren després de treure's un pes de sobre, i prefereixen mirar endavant per no tenir problemes".El pitjor, però, segons valoren, és que la persecució arriba a les xarxes socials on no s'ha estat d'opinar sobre mestres i fer amenaces velades, fins al punt que els Serveis Territorials el van instar a que tanqués els seus perfils.Una de les poques conseqüències que va tenir l'avaluació de riscos psicosocials va ser que els serveis Territorials van instar Lluís Cano ha tancar tots els seus perfils a les xarxes. Un dels elements més denunciats pels mestres era que el director feia servir les xarxes per "donar instruccions als professors amenaçant-los veladament", explica Àngel Benito, responsable de CCOO llavors.El Departament va acceptat dos protocols oberts per assetjament contra Cano, explica Benito, "que es van tancar sense cap resolució perquè va fer declarar la cap d'estudis i la secretària, llavors afins a ell, i la comissió va determinar que no hi havia proves". Anys després, la mateixa cap d'estudis i la secretària "van tenir divergències importants amb Cano", i van acabar plegant, també."En Cano s'ha dedicat a treure's de sobre les hores lectives de forma irregular per no fer classe, a enviar piulades polítiques dins la seva jornada laboral o a fer observacions de professors dins la mateixa classe, quan ell mateix havia d'estar en aquell moment amb els alumnes", relata el responsable de CCOO.El conflicte a l'escola La Font, però, arrenca fa cinc cursos quan 12 professors signen i li lliuren una carta en contra d'ell per un expedient obert contra una mestra que consideraven injust. També l'AMPA va prendre partit llavors i va plegar en ple. "D'aquells 12 professors, tots amb plaça definitiva, ja no en queda ni un, 11 van marxar i la que fa dotze s'ha jubilat recentment".Segons explica Benito, "la inspecció dels Serveis Territorials no ha actuat mai, ni davant les signatures, ni davant les avaluacions de riscos, ni davant res, i ha estat informada des de l'inici de tot", tot i que admet que la resta de Serveis Territorials "sí que ha tingut sensibilitat quan algun mestre ha demanat marxar en comissió de serveis", fet que segons ell "demostra que són conscients que l'ambient a l'escola és irrespirable".

