Un centenar de repartidors de Glovo es manifesten a Barcelona: «Som esclaus»

Un centenar de repartidors de Glovo s'han manifestat aquest dijous a Barcelona per criticar les seves condicions laborals i dir que són falsos autònoms: "Som esclaus de l'aplicació". Ho ha explicat en una atenció als mitjans el repartidor de Glovo i president de la secció sindical de la IAC, Brian González, que ha estat el convocant de la marxa, que ha rebut el suport de col·lectius com Ridersxderechos i l'Associació Autònoma de Riders i de treballadors d'altres empreses de repartiment com Deliveroo i Stuart."Diuen que som autònoms tant els Glovers com altres Riders, la qual cosa és mentida perquè des de la mateixa empresa i altres empreses ens ho controlen tot", ha exposat González. El repartidor de Glovo ha indicat que l'empresa els controla l'horari que han de fer i les hores que poden treballar: "No, això no és autonomia".González ha avisat que Glovo ha pres mesures per "comprar" als repartidors, com ha remarcat que ja ha fet en altres vagues, i que ha ofert diners extra per treballar durant les hores de la vaga parcial.La manifestació ha començat a les 12.00 hores davant de la Sagrada Família i més tard s'han dirigit fins a la seu de Glovo a Barcelona, ​​al districte del Poblenou. Sobre les 13.30 hores, els repartidors han arribat a les oficines de Glovo i s'han concentrat a l'espera de ser atesos per responsables de la multinacional, i la mobilització s'ha dissolt una hora després al no haver estat rebuts.

