El jutjat mercantil de Tarragona aprova l'ERO del Reus Deportiu

El jutjat mercantil número 1 de Tarragona ha aprovat l'ERO (Expedient de Regulació d'Ocupació) que havia presentat l'administrador concursal del Club de Futbol Reus Deportiu. L'auto judicial dona compliment a l'acord assolit amb els empleats i acorda l'extinció col·lectiva tots els contractes.Són 62 empleats que rebran indemnitzacions de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats, tal com preveu l'Estatut dels Treballadors.L'ERO es va presentar a principis de juny però l'acord amb l'administrador concursal i els treballadors es va tancar el passat 17 de juliol. El club es troba en concurs voluntari des del mes de març.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor