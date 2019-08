El Govern transferirà dos milions d'euros pel Consorci d'Educació de Barcelona per a beques menjador

El Govern ha aprovat aquest dijous autoritzar el Departament d'Educació a transferir al Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) dos milions d'euros per finançar els ajuts de menjador que es concedeixen a la ciutat. Es tracta d'una aportació extraordinària per donar resposta a les necessitats dels alumnes que compleixen els requisits per obtenir una beca menjador.Aquesta aportació correspon a una transferència de crèdits de diferents conceptes del Departament d'Educació del pressupost per al 2017, prorrogat per al 2019.

