Creen vuit instituts, 25 instituts escola i un centre de formació d'adults per al proper curs

El Govern ha aprovat aquest dijous, a través del Departament d'Educació, la creació administrativa de vuit instituts, 25 instituts escola i un centre de formació d'adults per al proper curs. La previsió de la demanda d'escolarització aconsella revisar l'oferta de places escolars públiques per donar resposta a les necessitats educatives.Al Consorci d'Educació de Barcelona, començaran l'activitat lectiva el proper curs l'Institut Sagrera Sant Andreu; l'Institut Pedralbes i l'Institut Escola Arts. Als Serveis Territorials de Barcelona Comarques, l'Institut Escola Baldomer Solà; el Rafael Alberti i el Sant Jordi a Badalona; l'Institut Escola Pere Lliscart a l'Hospitalet de Llobregat; el Centre de Formació d'Adults Sant Adrià de Besòs; l'Institut Escola Pallaresa a Santa Coloma de Gramenet i l'Institut Escola Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès).Al Baix Llobregat, es crea l'Institut El Prat de Llobregat i l'Institut Escola Pepa Colomer, al mateix municipi. Als Serveis Territorials a la Catalunya Central, l'Institut Escola Barnola a Avinyó i l'Institut Escola Pompeu Fabra al Pont de Vilomara i Rocafort (Bages). Als Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental, l'Institut Escola Pla de L'Avellà a Cabrera de Mar; l'Institut Escola Montagut a Santa Susanna i l'Institut Escola Pallerola a Sant Celoni.Al Vallès Occidental, començaran activitat l'Institut Escola Can Llobet a Barberà del Vallès; l'Institut d'FP de Castellar del Vallès; l'Institut Escola Sant Esteve, també a Castellar del Vallès; l'Institut Escola El Viver a Montcada i Reixac; l'Institut Escola El Martinet i l'Institut Escola Els Pinetons, a Ripollet; l'Institut Escola Teresa Altet a Rubí; l'Institut Narcisa Freixas i Cruells a Sabadell; l'Institut d’FP Sant Cugat del Vallès a Sant Cugat del Vallès i l'Institut Escola Pere Viver a Terrassa.Als Serveis Territorials a Girona, l'Institut Escola El Bruel-Empuriabrava a Castelló d'Empúries; l'Institut de Sarrià de Ter; l'Institut Sant Quirze a Lloret de Mar. A les comarques tarragonies, l'Institut Escola Teresina Martorell al Vendrell; l'Institut Escola Montsant a Cornudella de Montsant. A les Terres de l'Ebre, l'Institut Escola Agustí Barberà a Amposta i a Lleida, l'Institut Escola Magraners.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor