Adif licita les obres d'ample de via estàndard entre Castelló i Vandellòs per connectar amb Europa

Adif ha aprovat aquest dimecres la licitació de les obres per a la implantació de l'ample estàndard en els trams Castelló i Vandellòs del Corredor Mediterrani per un import de 81.798.933,21 milions d'euros i un termini d'execució de 18 mesos. El comissionat del govern espanyol per al Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira, ha explicat en una trobada amb els mitjans que la decisió d'Adif és "històrica i amb perspectiva de futur" i té per objecte "incorporar Espanya al sistema ferroviari internacional".Boira ha explicat que les vies seran d'ús mixt, és a dir, circularan trens de passatgers i mercaderies "seguint el model alemany", una cosa que "suposarà una millora perquè permetrà connectar els ports valencians amb la resta del mercat europeu" .Les actuacions, que podran ser cofinançades per les Ajudes RTE-T (Xarxes Transeuropees de Transport), es duran a terme en dues fases. La primera comprèn actuacions en via, ampliació de vies d'apartat, renovació de serveis afectats, drenatges, renovació d'armament de via i treballs d'electrificació per adaptar-se als nous esquemes de via en ample ibèric i adaptar la catenària per a una futura alimentació a 25 kV CA, i la segona el canvi d'ample convencional a estàndard.D'aquesta manera es garanteix l'explotació d'acord amb els paràmetres d'interoperabilitat europeus, entre els quals destaca la circulació de trens de 750 metres de longitud, augmentant les prestacions de capacitat, fiabilitat i disponibilitat, tant per als tràfics de viatgers com de mercaderies.El contracte d'obres referit al tram Castelló-Vinaròs s'ha licitat per un pressupost de 48.038.706,83 euros (IVA inclòs) i les obres es desenvoluparan en un tram de 77 quilòmetres de longitud.Entre les actuacions s'inclouen l'adaptació de vies d'apartat per a trens de 750 metres de longitud en les estacions de Les Palmes, Torreblanca, Santa Magdalena de Polpís, Benicarló-Peníscola i Vinaròs, la reposició de la pantalla de protecció acústica a l'estació de Benicàssim i la creació de rampes a les andanes de les estacions de les Palmes, Benicàssim, Orpesa, Torreblanca, Alcalà de Xivert, Santa Magdalena de Polpís, Benicarló-Peníscola i Vinaròs.Per la seva banda, el tram Vinaròs-Vandellòs s'ha licitat per 33.760.226,38 euros (IVA inclòs). També es realitzaran obres en altres 13 quilòmetres, corresponent al ramal l'Aldea-Tortosa, tant en la via general com en les vies d'apartat.

