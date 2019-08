​Torra lloa la tasca del Consell de Garanties en un moment en què la democràcia «està en dubte»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha lloat la tasca del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) en un moment en què la democràcia "està posada en dubte" després de l'aplicació del "funest 155".En el discurs en l'acte de presa de possessió de Joan Vintró com a nou membre del CGE, Torra ha destacat la feina de l'òrgan de garantir la democràcia "davant la judicialització de la política i la manca de lleialtat institucionals, un fet que evidencia el funest 155". Segons el president, el CGE no va quedar al marge de l'aplicació del 155, ja que només va emetre dos dictamens el 2018.El president del CGE, Joan Egea, ha tornat a reclamar al Parlament que s'apressi a designar la resta de membres pendents. Ha recordat que dos dels consellers porten tres anys en funcions i dos més, vuit mesos. D'altra banda, des del 2016 hi ha una vacant per renúncia que també està pendent de ser coberta.

