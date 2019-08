Sánchez acorrala Podem: govern monocolor o eleccions

🌹@sanchezcastejon: construyamos con la sociedad un programa abierto para afrontar los seis grandes objetivos que tiene nuestro país.



Salvador Illa: "Vist que l'oferiment històric i generós de Sánchez no va ser acceptat, el més factible per resoldre la situació és treballar per aquesta via portuguesa"

Pedro Sánchez ha posat ja en marxa l'ofensiva per intentar de nou ser investit al setembre. Ho fa conscient de la debilitat d'Unides Podem i del daltabaix que suposaria per als de Pablo Iglesias afrontar unes noves eleccions. El president dona ja per fracassada la fórmula del govern de coalició -que una part del PSOE sempre ha vist amb recels- i ha activat un pla per abocar la formació lila a acceptar un govern monocolor. És l'anomenada via portuguesa que Sánchez va defensar a través d'una carta a la seva militància i que abandera ara sense embuts. Implica que Podem es quedi a l'oposició donant suport a un executiu íntegrament socialista en base a un programa de govern acordat. O Iglesias accepta o l'escenari electoral s'obrirà pas.Des de la mateixa nit del 28 d'abril els socialistes verbalitzaven que el seu escenari ideal era el d'un govern en solitari, mentre que a Podem ja es veia l'entrada al govern com la manera de compensar la pèrdua de musculatura de la formació. Tres mesos després i un cop fallit l'intent de forjar la coalició, Sánchez torna al punt de partida i considera que Iglesias ha perdut ja l'oportunitat. En aquest context, la cúpula socialista ha dissenyat una estratègia per acorralar Podem. El president del govern espanyol ha començat a reunir-se aquest dijous, en ple primer d'agost, amb entitats socials amb l'objectiu de dissenyar un "programa obert" que serveixi de pista d'aterratge per al sí de Podem a la investidura.Sánchez ha negat que sigui una manera de pressionar el partit lila, però al mateix temps ha fet una crida a "no perdre més un temps preciós" per posar en marxa un govern progressista. De fet, segueix referint-se a Podem com a "soci prioritari", però no deixa de reclamar a PP i Ciutadans que "facilitin" la seva investidura. Anar a unes eleccions, asseguren alguns dirigents socialistes, no és el més desitjable. De fet, el sondeig que publica El País aquest dijous apunta que són els votants del PP, Ciutadans i Vox els principals interessats en què es repeteixin les eleccions, fet que suposaria una nova oportunitat per intentar sumar.Aquesta enquesta també revela la divisió entre els votants del PSOE: un 32% voldria una coalició amb Podem i un 32,8% el govern a la portuguesa que ara reclama Sánchez. Aquesta darrera fórmula només és avalada pel 16,8% dels enquestats, mentre que un 30,4% vol tornar a les urnes. "La repetició electoral seria tràgica i espantosa. És dir-li als ciutadans: toneu a votar a veure si ho feu millor", deia el líder del PSC, Miquel Iceta, el 5 de juliol.De fet, són els socialistes catalans una de les veus que més rema per esvair temptacions dins d'un PSOE que veu com el CIS projecta un creixement exponencial. El motiu és clar: no només seria una oportunitat per a la dreta sinó que la campanya d'unes eventuals eleccions el 10 de novembre coincidiren amb un nou episodi d'efervescència de l'independentisme per la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O, escenari que podria afavorir ERC i JxCat i anar en detriment del PSC. En tot cas, dirigents socialistes que rebutgen la repetició electoral no amaguen el seu "desconcert" davant l'estratègia d'Iglesias.Sobretot perquè si l'objectiu de Podem era entrar al govern per primera vegada -i ho podien fer amb una vicepresidència i tres ministeris que van considerar insuficients- han perdut l'oportunitat. El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, assegura que donen "tot el suport" a l'estratègia de Sánchez i que, de fet, el govern a la portuguesa és l'opció que "sempre" han dit que era millor. La coalició la dona ja per impossible. "Vist que l'oferiment històric i generós de Sánchez no va ser acceptat, el més factible per resoldre la situació és treballar per aquesta via portuguesa", assegura el dirigent.Altres veus coneixedores de la situació admeten entre bambolines "recels" sobre fins a on arriba "el tacticisme" de Sánchez i qui va tenir part de responsabilitat en el fracàs de la investidura la setmana passada. El nom del cap de gabinet del president, Iván Redondo, és un dels més pronunciats quan es parla d'expectatives electorals. Però també el de la vicepresidenta Carmen Calvo. "La sensació és que Iglesias va tibar molt de la corda i que Calvo la trenca resistint-se a cedir Igualtat", resumeixen veus coneixedores de la situació.En tot cas, els contactes entre el PSOE i Unides Podem continuen en el terreny de la discreció. Des del partit d'Iglesias el nou escenari s'afronta amb una barreja de resignació i recels, i amb una divisió interna per ara no resolta. En una cosa estan tots els sectors d'acord: la repetició de les eleccions no és assumible. Perquè el 28-A ja va passar de 71 a 42 diputats i perquè, si hi ha eleccions, l'espai es podria presentar més dividit que mai amb un Iñigo Errejón que amaga amb concórrer amb candidatura pròpia.A hores d'ara, el resum seria que Izquierda Unida, En Comú Podem i els anticapitalistes aposten per acceptar la fórmula portuguesa. Els primers, com a mal menor per evitar nous comicis; els segons, perquè des del principi consideren que el paper que ha d'ocupar Podem és el d'estar a l'oposició tenint en compte l'actitud del PSOE. Pablo Iglesias manté per ara el silenci. La coalició segueix sent la seva aposta, però el marge és tan estret que es pot considerar a hores d'ara pràcticament nul. Sobretot perquè els ponts personals amb Sánchez estan més clivellats que mai i perquè el president ja ha abonat el terreny que li convé per abocar Podem a triar entre les urnes o el govern monocolor que reclamava des del principi. Ho tornarà a intentar Iglesias? El compte enrere està en marxa.

