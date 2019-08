Ciutadans accepta les exigències de Vox per facilitar un govern del PP a Madrid

El líder de Cs a la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, ha avalat el document que recull els requisits de Vox per donar suport i facilitar un govern Cs-PP presidit per la popular Isabel Díaz Ayuso. "No és incompatible amb l'acord de govern que vam signar amb el PP fa més de 20 dies", ha dit després de valorar el document que ha fet públic aquest matí la formació d'ultradreta.En aquest, ha retirat exigències que feien referència a la llei LGTBI i la de violència de gènere però manté peticions que afecten àrees com la immigració o l'educació. Aguado ha celebrat que amb aquesta decisió han "desencallat" una situació "enquistada" i ho ha contraposat amb el "bloqueig" que viu "l'Espanya de Pedro Sánchez".Ara falta que es fixi la data per al ple d'investidura. Vox ja ha confirmat que no té cap intenció d'entrar al govern i que farà "oposició fèrria".

