SORTEIG La millor música i allotjament per a dues persones al Festival Essències de Montblanc

El Festival Essències de Montblanc és una de les propostes estivals més singulars i atractives. Dues nits de concerts, vuit artistes i un escenari incomparable : el fossar de Santa Tecla, al peu de les medalles medievals de la capital de la Conca de Barberà.sorteja una entrada doble i una nit en un allotjament per a dues persones per gaudir de la segona nit de concerts, el dissabte 31 d'agost. Inclou quatre propostes de luxe : Gerard Quintana –presentant en primícia l'espectacle Intocables-, Quimi Portet, Xarim Aresté i Namina.El sorteig es farà el divendres 9 d'agost, i- El/la guanyador/a obtindrà una entrada doble per a la nit de concerts del 31 d'agost del Festival Essències i una nit d'hotel per a dues persones a Montblanc.- El termini per participar al sorteig es tancarà el divendres 9 d'agost, a les 10.00- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb el/la guanyador/a, a qui es demanarà el seu DNI. Si no respon a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la comunitat de subscriptors mitjançant el correu subscriptors@naciodigital.cat

