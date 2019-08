Sánchez dona per caducat el govern de coalició i impulsa la via portuguesa

El president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, activa el seu pla B per intentar ser investit una setmana després d'haver fracassat en el primer intent. L'esquema és clar: dona ja per caducat el govern de coalició i buscarà ara la complicitat de representants de la societat civil com a mesura de pressió perquè Unides Podem accepti un govern monocolor al qual doni suport extern.Just abans de començar la ronda de contactes amb entitats de la societat civil, en la primera roda de premsa que ofereix després de la investidura fallida, ha assegurat que la fórmula de la coalició volguda especialment per Podem "no ha funcionat", però que hi ha "alternatives". Una d'elles, el famós govern a la portuguesa, que implicaria que el PSOE comandaria en solitari la Moncloa i tindria el suport extern d'Unides Podem, el model que bona part dels socialistes desitgen des de la mateixa nit del 28-A. L'objectiu, ha insistit Sánchez, és que Espanya tingui un "govern progressista que no depengui de les forces independentistes".Sánchez es reuneix avui aquest matí amb entitats feministes i ho farà aquesta tarda amb associacions vinculades a la Digitalització i la Ciència. Es tracta d'una ronda de contactes que ampliarà a altres sectors en els pròxims dies i que té com a finalitat definir un "programa obert" que serveixi de base per pactar amb el partit de Pablo Iglesias. Es tracta d'una manera de pressionar la formació lila a acceptar el govern en solitari dels socialistes com a darrera fórmula per evitar les eleccions, tot i que el líder dels socialistes ha negat la voluntat de "pressionar". Sí que ha demanat, però, "responsabilitat i generositat" a totes les formacions.De fet, tot i que ha assegurat que Podem segueix sent el "soci preferent", el president no ha abandonat la seva apel·lació a les formacions conservadores, a les quals els ha dit que no cal que li donin suport en la investidura, sinó simplement "facilitar-la" amb una abstenció. Sánchez ha subratllat que l'escenari electoral no és el desitjable i que per això està disposat a tornar a intentar la seva investidura el mes de setembre."No hi ha cap motiu pel qual no es posi ja en marxa un govern progressista a Espanya. No podem perdre més temps", ha afirmat Sánchez, que ha recordat que de la lectura dels resultats de les eleccions del 28 d'abril es deriva que els ciutadans espanyols volen un govern amb aquestes característiques. Les eleccions, ha dit, no poden ser un escenari a contemplar. "Espero que totes les formacions siguin conscients que ha d'haver un govern a Espanya", ha sentenciat.

